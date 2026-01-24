Потери у них значительные: Украина срывает один из важнейших планов Кремля на войну

Потери российской армии на войне в Украине растут. Все может дойти до момента, когда враг столкнется с серьезными проблемами по личному составу.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Россия значительно мощнее в контексте мобилизационного резерва, чем Украина. Но враг также имеет и определенные проблемы с людьми.

Что известно о потерях России?

По словам Жмайло, в 2022 году Россия пошла на так называемую "частичную мобилизацию". Однако это создало огромную нагрузку на государственный аппарат и разбалансировало российское общество. Далее они начали буквально покупать свое население и набирать наемников из Африки, Средней Азии и т.д.

Потери у врага сейчас более чем серьезные. Президент Владимир Зеленский сообщал о 35 тысячах убитых и раненых оккупантов только за декабрь. Если удастся довести все до 50 тысяч в месяц, то России будет сложно.

Враг имел амбициозный план еще в прошлом году – сформировать 14 новых дивизий. Однако ему не удалось их насобирать.

Сформировали не более половины. У них проблемы с личным составом, поэтому они бросают новых людей на пополнение потерь в имеющихся подразделениях. Технологии дают возможность удержать ситуацию. Поэтому важно искать средства для украинского ВПК,

– отметил Жмайло.

