Втрати у них значні: Україна зриває один із найважливіших планів Кремля на війну
- Втрати Росії на війні в Україні є більш ніж серйозними. Сили оборони не дають ворогу реалізувати важливий для них план.
- Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло прокоментував втрати Росії на війні.
Втрати російської армії на війні в Україні зростають. Все може дійти до моменту, коли ворог зіштовхнеться з серйозними проблемами щодо особового складу.
Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Росія значно потужніша в контексті мобілізаційного резерву, ніж Україна. Але ворог також має й певні проблеми з людьми.
Що відомо про втрати Росії?
За словами Жмайла, у 2022 році Росія пішла на так звану "часткову мобілізацію". Однак це створило величезне навантаження на державний апарат і розбалансувало російське суспільство. Далі вони почали буквально купувати своє населення та набирати найманців з Африки, Середньої Азії тощо.
Втрати у ворога зараз більш ніж серйозні. Президент Володимир Зеленський повідомляв про 35 тисяч убитих і поранених окупантів лише за грудень. Якщо вдасться довести все до 50 тисяч на місяць, то Росії буде непереливки.
Ворог мав амбітний план ще минулого року – сформувати 14 нових дивізій. Однак йому не вдалося їх назбирати.
Сформували не більш ніж половину. У них проблеми з особовим складом, тому вони кидають нових людей на поповнення втрат у наявних підрозділах. Технології дають можливість втримати ситуацію. Тому важливо шукати кошти для українського ВПК,
– зазначив Жмайло.
Втрати Росії на фронті: коротко
- Станом на 23 січня Росія втратила понад 1 мільйон 232 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 11599 танків, 23946 бойових броньованих машин, 36549 артилерійських систем тощо.
- Нещодавно Сили оборони України влучили по об'єктах ППО окупантів в Криму. Серед уражених цілей – радіолокаційна станція "Небо-У" та "Панцирь-С1".
- Також Сили оборони уразили кілька виробничих корпусів і цехів заводу "Атлант Аеро". Там виготовляли ударні безпілотники літакового типу.