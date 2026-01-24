Втрати у них значні: Україна зриває один із найважливіших планів Кремля на війну

Втрати російської армії на війні в Україні зростають. Все може дійти до моменту, коли ворог зіштовхнеться з серйозними проблемами щодо особового складу.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Росія значно потужніша в контексті мобілізаційного резерву, ніж Україна. Але ворог також має й певні проблеми з людьми.

Дивіться також Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна

Що відомо про втрати Росії?

За словами Жмайла, у 2022 році Росія пішла на так звану "часткову мобілізацію". Однак це створило величезне навантаження на державний апарат і розбалансувало російське суспільство. Далі вони почали буквально купувати своє населення та набирати найманців з Африки, Середньої Азії тощо.

Втрати у ворога зараз більш ніж серйозні. Президент Володимир Зеленський повідомляв про 35 тисяч убитих і поранених окупантів лише за грудень. Якщо вдасться довести все до 50 тисяч на місяць, то Росії буде непереливки.

Ворог мав амбітний план ще минулого року – сформувати 14 нових дивізій. Однак йому не вдалося їх назбирати.

Сформували не більш ніж половину. У них проблеми з особовим складом, тому вони кидають нових людей на поповнення втрат у наявних підрозділах. Технології дають можливість втримати ситуацію. Тому важливо шукати кошти для українського ВПК,

– зазначив Жмайло.

Зверніть увагу! Приєднуйтеся на збір для військових з 58 ОМБр. Бійці збирають генератор, зарядну станцію та дизельний обігрівач для батареї артилерійської розвідки бригади.

Втрати Росії на фронті: коротко