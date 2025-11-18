Уничтоженные оккупанты, их артсистемы и ПВО: потери врага на 18 ноября
- За сутки было уничтожено 960 российских военных, несколько артиллерийских систем, РСЗО, средство ПВО, и 294 БпЛА.
- Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения включают около 1 160 380 человек личного состава.
Российская армия проводит атаки на разных направлениях фронта, но в жестоких боях несет потери. Силы обороны уничтожают врага, который пытается захватить украинскую землю.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Крепость Покровск? Что сейчас происходит в городе, как туда смогли прорваться россияне и что будет, если оно упадет
Сколько российских солдат и техники уничтожено за сутки?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают примерно:
- личного состава – около 1 160 380 (+960) человек;
- танков – 11 355 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 594 (+0);
- артиллерийских систем – 34 499 (+13);
- РСЗВ – 1545 (+1);
- средств ПВО – 1247 (+1);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294);
- крылатых ракет – 3940 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43);
- специальной техники – 4000 (+0).
Потери России 18 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика Генштаба ВСУ
Россия теряет солдат и технику на войне: последние новости
Спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило средства противовоздушной обороны россиян на Донбассе. За две недели защитники смогли уничтожить ЗРК "Тор-М1"; командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400 и радиолокационную станцию от комплекса "Бук-М3".
ВСУ локализовали прорыв российских оккупантов к Новопавловке Днепропетровской области. во время операции удалось ликвидировать 15 вражеских десантников, а двух взять в плен.
Украинские военные нанесли многочисленные поражения по антеннам и операторам БпЛА элитного российского подразделения "Рубикон". Оккупанты покинули свой транспорт и начали убегать, однако дроны их догнали.