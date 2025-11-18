Укр Рус
18 ноября, 06:59
2

Уничтоженные оккупанты, их артсистемы и ПВО: потери врага на 18 ноября

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • За сутки было уничтожено 960 российских военных, несколько артиллерийских систем, РСЗО, средство ПВО, и 294 БпЛА.
  • Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения включают около 1 160 380 человек личного состава.

Российская армия проводит атаки на разных направлениях фронта, но в жестоких боях несет потери. Силы обороны уничтожают врага, который пытается захватить украинскую землю.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сколько российских солдат и техники уничтожено за сутки?

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают примерно:

  • личного состава – около 1 160 380 (+960) человек;
  • танков – 11 355 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 594 (+0);
  • артиллерийских систем – 34 499 (+13);
  • РСЗВ – 1545 (+1);
  • средств ПВО – 1247 (+1);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 81 793 (+294);
  • крылатых ракет – 3940 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 579 (+43);
  • специальной техники – 4000 (+0).


Потери России 18 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика Генштаба ВСУ

