Уничтоженные оккупанты, их артсистемы и ПВО: потери врага на 18 ноября

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают примерно:



Спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило средства противовоздушной обороны россиян на Донбассе. За две недели защитники смогли уничтожить ЗРК "Тор-М1"; командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400 и радиолокационную станцию от комплекса "Бук-М3".

ВСУ локализовали прорыв российских оккупантов к Новопавловке Днепропетровской области. во время операции удалось ликвидировать 15 вражеских десантников, а двух взять в плен.