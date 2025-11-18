Знищені окупанти, їхні артсистеми й ППО: втрати ворога на 18 листопада

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Фортеця Покровськ? Що зараз відбувається у місті, як туди змогли прорватися росіяни та що буде, якщо воно впаде

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно:



Втрати Росії 18 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби протиповітряної оборони росіян на Донбасі. За два тижні захисники змогли знищити ЗРК "Тор-М1"; командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400 та радіолокаційну станцію від комплексу "Бук-М3".

ЗСУ локалізували прорив російських окупантів до Новопавлівки Дніпропетровської області. під час операції вдалося ліквідувати 15 ворожих десантників, а двох взяти в полон.