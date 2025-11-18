Знищені окупанти, їхні артсистеми й ППО: втрати ворога на 18 листопада
- За добу було знищено 960 російських військових, кілька артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, та 294 БпЛА.
- Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення включають близько 1 160 380 особового складу.
Російська армія проводить атаки на різних напрямках фронту, але в жорстоких боях зазнає втрат. Сили оборони нищать ворога, який намагається захопити українську землю.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Скільки російських солдатів і техніки знищено за добу?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно:
- особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб;
- танків – 11 355 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 594 (+0);
- артилерійських систем – 34 499 (+13);
- РСЗВ – 1545 (+1);
- засобів ППО – 1247 (+1);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294);
- крилатих ракет – 3940 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 579 (+43);
- спеціальної техніки – 4000 (+0).
Втрати Росії 18 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росія втрачає солдатів і техніку на війні: останні новини
Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив засоби протиповітряної оборони росіян на Донбасі. За два тижні захисники змогли знищити ЗРК "Тор-М1"; командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400 та радіолокаційну станцію від комплексу "Бук-М3".
ЗСУ локалізували прорив російських окупантів до Новопавлівки Дніпропетровської області. під час операції вдалося ліквідувати 15 ворожих десантників, а двох взяти в полон.
Українські військові завдали численних уражень по антенах і операторах БпЛА елітного російського підрозділу "Рубікон". Окупанти покинули свій транспорт і почали втікати, однак дрони їх наздогнали.