Знищені окупанти, їхні артсистеми й ППО: втрати ворога на 18 листопада
18 листопада, 06:59
2

Знищені окупанти, їхні артсистеми й ППО: втрати ворога на 18 листопада

Дар'я Смородська
Основні тези
  • За добу було знищено 960 російських військових, кілька артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, та 294 БпЛА.
  • Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення включають близько 1 160 380 особового складу.

Російська армія проводить атаки на різних напрямках фронту, але в жорстоких боях зазнає втрат. Сили оборони нищать ворога, який намагається захопити українську землю.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Скільки російських солдатів і техніки знищено за добу?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають приблизно:

  • особового складу – близько 1 160 380 (+960) осіб;
  • танків – 11 355 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 594 (+0);
  • артилерійських систем – 34 499 (+13);
  • РСЗВ – 1545 (+1);
  • засобів ППО – 1247 (+1);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 793 (+294);
  • крилатих ракет – 3940 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 579 (+43);
  • спеціальної техніки – 4000 (+0).


Втрати Росії 18 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росія втрачає солдатів і техніку на війні: останні новини