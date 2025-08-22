Укр Рус
24 Канал Новости Украины На тимчасово окупованій Донеччині знищено пункт управління БпЛА та великий склад БК
22 августа, 16:52
2

ВСУ уничтожили пункт управления БПЛА и большой склад со снарядами в Донецкой области

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Украинские силы уничтожили пункт управления БпЛА российского подразделения "Рубикон" на оккупированной Донетчине.
  • Также был уничтожен большой склад боеприпасов захватчиков.

Украинские военные успешно наносят противнику большие потери. Недавно на оккупированной территории произошел яркий "хлопок".

Силы обороны поразили ряд важных объектов российского агрессора в Донецкой области, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Зачем Путин в эту войну ввязался? – россиянка сорвала пропагандистский сюжет на кладбище

Что известно о "хлопке" на оккупированной Донетчине?

Так, украинские защитники уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов захватчиков.

Как наши воины расправляются с врагом: смотрите видео

Потери России в войне против Украины: последние новости