24 Канал Новини України ЗСУ знищили пункт управління БпЛА та великий склад зі снарядами на Донеччині
22 серпня, 16:52
ЗСУ знищили пункт управління БпЛА та великий склад зі снарядами на Донеччині

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Українські сили знищили пункт управління БпЛА російського підрозділу "Рубікон" на окупованій Донеччині.
  • Також було знищено великий склад боєприпасів загарбників.

Українські військові успішно завдають противнику великих втрат. Нещодавно на окупованій території сталася яскрава "бавовна".

Сили оборони уразили низку важливих об'єктів російського агресора у Донецькій області, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Що відомо про "бавовну" на окупованій Донеччині?

Так, українські захисники знищили пункт управління БпЛА російського підрозділу "Рубікон" та великий склад боєприпасів загарбників.

Як наші воїни розправляються з ворогом: дивіться відео

