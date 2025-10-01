1 октября, 06:50
Россия потеряла жизни более 900 солдат: потери врага на 1 октября
Основные тезисы
- Общие потери личного состава России с начала вторжения составляют 1 111 480 человек, из них 920 за последние сутки.
- Россия потеряла десятки тысяч танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем.
На фронте в Украине Россия бессмысленно теряет своих солдат. Силы обороны дают отпор врагу на разных направлениях фронта, нанося ему потери.
Всего на передовой с начала полномасштабного вторжения погибли 1 111 480 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
С февраля 2022 года Россия в целом потеряла:
- личного состава – около 1 111 480 (+920);
- танков – 11 223 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 294 (+3);
- артиллерийских систем – 33 324 (+13);
- РСЗО – 1 505 (+0);
- средств ПВО – 1 224 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 65 552 (+249);
- крылатых ракет – 3 709 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 274 (+33);
- специальной техники – 3 979 (+0).
Потери России по состоянию на 1 октября / Инфографика Генштаба
Что известно о последних потерях врага?
- На Северо-Слобожанском направлении украинские воины – пехота и операторы БпЛА – продвинулись на позиции, которые длительное время удерживали оккупанты. Вражеские позиции систематически находились под ударом, в результате чего россияне не могли пополнять боеприпасы, продовольствие и проводить ротации личного состава.
- МиГ-29 украинской армии ударил по командному пункту российских десантников в Часовом Яру. Вражеская позиция уничтожена двумя боеприпасами.
- ВСУ уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" с помощью дронов.