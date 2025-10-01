На фронте в Украине Россия бессмысленно теряет своих солдат. Силы обороны дают отпор врагу на разных направлениях фронта, нанося ему потери.

Всего на передовой с начала полномасштабного вторжения погибли 1 111 480 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Уничтожен подполковник и еще двое росгвардейцев: ГУР провело операцию в Ставропольском крае

Какие потери России в войне?

С февраля 2022 года Россия в целом потеряла:

личного состава – около 1 111 480 (+920);

танков – 11 223 (+1);

боевых бронированных машин – 23 294 (+3);

артиллерийских систем – 33 324 (+13);

РСЗО – 1 505 (+0);

средств ПВО – 1 224 (+0);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 65 552 (+249);

крылатых ракет – 3 709 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 63 274 (+33);

специальной техники – 3 979 (+0).



Потери России по состоянию на 1 октября / Инфографика Генштаба

Что известно о последних потерях врага?