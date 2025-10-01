Укр Рус
24 Канал Новини України Росія змарнувала життя понад 900 солдатів: втрати ворога на 1 жовтня
1 жовтня, 06:50
2

Росія змарнувала життя понад 900 солдатів: втрати ворога на 1 жовтня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Загальні втрати особового складу Росії з початку вторгнення становлять 1 111 480 осіб, з них 920 за останню добу.
  • Росія втратила десятки тисяч танків, бойових броньованих машин та артилерійських систем.

На фронті в Україні Росія безглуздо втрачає своїх солдатів. Сили оборони дають відсіч ворогові на різних напрямках фронту, завдаючи йому втрат.

Загалом на передовій від початку повномасштабного вторгнення загинули 1 111 480 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланям на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

Із лютого 2022 року Росія загалом втратила:

  • особового складу – близько 1 111 480 (+920);
  • танків – 11 223 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 294 (+3);
  • артилерійських систем – 33 324 (+13);
  • РСЗВ – 1 505 (+0);
  • засобів ППО – 1 224 (+0);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65 552 (+249);
  • крилатих ракет – 3 709 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 274 (+33);
  • спеціальної техніки – 3 979 (+0).


Втрати Росії станом на 1 жовтня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про останні втрати ворога?

  • На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни – піхота та оператори БпЛА – просунулися на позиції, які тривалий час утримували окупанти. Ворожі позиції систематично перебували під ударом, внаслідок чого росіяни не могли поповнювати боєприпаси, продовольство та проводити ротації особового складу.
  • МіГ-29 української армії вдарив по командному пункту російських десантників у Часовому Ярі. Ворожа позиція знищена двома боєприпасами.
  • ЗСУ знищили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" за допомогою дронів.