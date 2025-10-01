1 жовтня, 06:50
Росія змарнувала життя понад 900 солдатів: втрати ворога на 1 жовтня
Основні тези
- Загальні втрати особового складу Росії з початку вторгнення становлять 1 111 480 осіб, з них 920 за останню добу.
- Росія втратила десятки тисяч танків, бойових броньованих машин та артилерійських систем.
На фронті в Україні Росія безглуздо втрачає своїх солдатів. Сили оборони дають відсіч ворогові на різних напрямках фронту, завдаючи йому втрат.
Загалом на передовій від початку повномасштабного вторгнення загинули 1 111 480 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланям на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні?
Із лютого 2022 року Росія загалом втратила:
- особового складу – близько 1 111 480 (+920);
- танків – 11 223 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 294 (+3);
- артилерійських систем – 33 324 (+13);
- РСЗВ – 1 505 (+0);
- засобів ППО – 1 224 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65 552 (+249);
- крилатих ракет – 3 709 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 274 (+33);
- спеціальної техніки – 3 979 (+0).
Втрати Росії станом на 1 жовтня / Інфографіка Генштабу
Що відомо про останні втрати ворога?
- На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни – піхота та оператори БпЛА – просунулися на позиції, які тривалий час утримували окупанти. Ворожі позиції систематично перебували під ударом, внаслідок чого росіяни не могли поповнювати боєприпаси, продовольство та проводити ротації особового складу.
- МіГ-29 української армії вдарив по командному пункту російських десантників у Часовому Ярі. Ворожа позиція знищена двома боєприпасами.
- ЗСУ знищили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" за допомогою дронів.