Загалом на передовій від початку повномасштабного вторгнення загинули 1 111 480 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланям на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

Із лютого 2022 року Росія загалом втратила:

особового складу – близько 1 111 480 (+920);

танків – 11 223 (+1);

бойових броньованих машин – 23 294 (+3);

артилерійських систем – 33 324 (+13);

РСЗВ – 1 505 (+0);

засобів ППО – 1 224 (+0);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65 552 (+249);

крилатих ракет – 3 709 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 274 (+33);

спеціальної техніки – 3 979 (+0).



Втрати Росії станом на 1 жовтня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про останні втрати ворога?