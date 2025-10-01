Всего на передовой с начала полномасштабного вторжения погибли 1 111 480 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

С февраля 2022 года Россия в целом потеряла:

  • личного состава – около 1 111 480 (+920);
  • танков – 11 223 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 294 (+3);
  • артиллерийских систем – 33 324 (+13);
  • РСЗО – 1 505 (+0);
  • средств ПВО – 1 224 (+0);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 65 552 (+249);
  • крылатых ракет – 3 709 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 274 (+33);
  • специальной техники – 3 979 (+0).

Потери России на 1 октября
Потери России по состоянию на 1 октября / Инфографика Генштаба

Что известно о последних потерях врага?

  • На Северо-Слобожанском направлении украинские воины – пехота и операторы БпЛА – продвинулись на позиции, которые длительное время удерживали оккупанты. Вражеские позиции систематически находились под ударом, в результате чего россияне не могли пополнять боеприпасы, продовольствие и проводить ротации личного состава.
  • МиГ-29 украинской армии ударил по командному пункту российских десантников в Часовом Яру. Вражеская позиция уничтожена двумя боеприпасами.
  • ВСУ уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" с помощью дронов.