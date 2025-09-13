Война России против Украины продолжается. Силы обороны наносят мужественный отпор российским оккупантам.

За минувшие сутки им удалось ликвидировать 950 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 093 730 (+950);

танков – 11 181 (+4);

боевых бронированных машин – 23 267 (+1);

артиллерийских систем – 32 707 (+39);

РСЗО – 1 486 (+1);

средств ПВО – 1 217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358);

крылатых ракет – 3 718 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 61 512 (+109);

специальной техники – 3 964 (+0).



Потери России по состоянию на 13 сентября / Инфографика Генштаба

Потери России в войне: что стоит знать?