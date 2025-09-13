Российская армия потеряла еще 950 солдат и немало техники: потери врага на 13 сентября
- Россия потеряла около 1 093 730 личного состава и 11 181 танк с начала вторжения.
- За минувшие сутки было уничтожено 950 солдат, 4 танка и 109 единиц автомобильной техники.
Война России против Украины продолжается. Силы обороны наносят мужественный отпор российским оккупантам.
За минувшие сутки им удалось ликвидировать 950 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 093 730 (+950);
- танков – 11 181 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 267 (+1);
- артиллерийских систем – 32 707 (+39);
- РСЗО – 1 486 (+1);
- средств ПВО – 1 217 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358);
- крылатых ракет – 3 718 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 512 (+109);
- специальной техники – 3 964 (+0).
Потери России по состоянию на 13 сентября / Инфографика Генштаба
Потери России в войне: что стоит знать?
Ранее спецназовцы ГУР успешно поразили корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 Черноморского флота России под Новороссийском. Это судно враг ввел в эксплуатацию еще в 2015 году, а его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.
Кроме этого, украинские силы атаковали командный пункт оккупантов в Воскресенке Запорожской области, ликвидировав по меньшей мере двух подполковников российской армии. В результате операции ГУР и Мариупольского Сопротивления уничтожено 17 офицеров и 1 рядового, которые руководили наступлением России на фронте.
Заметим, что из-за существенных потерь в войне российская армия сталкивается с проблемами пополнения личного состава. В связи с этим солдат с серьезными заболеваниями командование не комиссует, а собирает в отдельные отряды для направления на передовую.