Війна Росії проти України триває. Сили оборони завдають мужньої відсічі російським окупантам.

За минулу добу їм вдалося ліквідувати 950 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 093 730 (+950);

танків – 11 181 (+4);

бойових броньованих машин – 23 267 (+1);

артилерійських систем – 32 707 (+39);

РСЗВ – 1 486 (+1);

засобів ППО – 1 217 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358);

крилатих ракет – 3 718 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109);

спеціальної техніки – 3 964 (+0).



Втрати Росії станом на 13 вересня / Інфографіка Генштабу

