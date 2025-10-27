Почти столько же, сколько мобилизовали: Россия потеряла в войне 346 тысяч военных, –Зеленский
- Президент Зеленский раскрыл данные о потерях оккупантов.
- Сотни тысяч захватчиков потеряла Россия в течение года.
Российская армия бросает все силы для захвата территорий Украины, не оставляя попыток продвигаться на фронте. Так, с начала 2025 года Россия потеряла сотни тысяч солдат.
Соответствующее заявление сделал президент Зеленский, передает 24 Канал со ссылкой на материал Axios.
Сколько российских солдат погибли на войне в течение года?
Владимир Зеленский рассказал, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины около 346 тысяч военных убитыми и ранеными.
Такие данные глава государства получил от украинских генералов.
Это почти идентично количеству, которую она мобилизовала за это время,
– отметил Владимир Зеленский.
При этом российские власти скрывают реальные масштабы своих потерь и продолжают делать акцент на якобы больших потерях украинской армии.
К слову, на днях генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что сотни тысяч россиян гибнут на войне "из-за обманчивой агрессии Путина". По его словам, Россия теряет ресурсы, войска и идеи.
Что известно о потерях оккупантов по состоянию на 27 октября
Согласно обновленной информации Генштаба за прошедшие сутки Россия потеряла еще около 800 военных. С начала полномасштабного вторжения общие потери российской армии составляют около 1 миллиона 137 тысяч человек, а также тысячи единиц боевой техники.
На фронте российские войска сталкиваются с серьезными логистическими проблемами. Так, они не могут обеспечить поставки воды, еды и боеприпасов своим окруженным подразделениям из-за недостатка тяжелых дронов.
Боец, который служит на Добропольском направлении, рассказал, что в условиях изоляции и сложной погоды вражеские подразделения часто теряют боеспособность, поэтому некоторые военные пытаются сдаться или убежать.
В то же время военный эксперт Иван Тимочко отметил, что вражеские потери на Покровском направлении остаются значительными, однако украинская оборона удерживается уже более года. Также он призвал не поддаваться российской пропаганде и не верить в утверждение о возможном прорыве фронта со стороны оккупантов.