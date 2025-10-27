Майже стільки ж, скільки мобілізували: Росія втратила у війні 346 тисяч військових, – Зеленський

Російська армія кидає всі сили для захоплення територій України, не полишаючи спроб просуватися на фронті. Так, з початку 2025 року Росія втратила сотні тисяч солдат.

Відповідну заяву зробив президент Зеленський, передає 24 Канал із посиланням на матеріал Axios.

Скільки російських солдат загинули на війні упродовж року?

Володимир Зеленський розповів, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України близько 346 тисяч військових убитими та пораненими.

Такі дані глава держави отримав від українських генералів.

Це майже ідентично кількості, яку вона мобілізувала за цей час,

– зауважив Володимир Зеленський.

При цьому російська влада приховує реальні масштаби своїх втрат і продовжує робити акцент на нібито великих втратах української армії.

До слова, днями генсек НАТО Марк Рютте також заявив, що сотні тисяч росіян гинуть на війні "через оманливу агресію Путіна". За його словами, Росія втрачає ресурси, війська та ідеї.

Що відомо про втрати окупантів станом на 27 жовтня