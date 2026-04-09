24 Канал Новости Украины Оккупантов становится меньше, только за последние сутки ликвидировано более 1 000: потери врага на 9 апреля
9 апреля, 06:42


Оккупантов становится меньше, только за последние сутки ликвидировано более 1 000: потери врага на 9 апреля

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • За минувшие сутки оккупанты на войне против Украины потеряли 1 040 человек личного состава, 2 боевых бронированных машины, 64 артиллерийских системы и 2 единицы специальной техники.
  • В целом потери врага с начала 2022 года составляют 1 307 540 солдат.

Вражеские войска не прекращают атаковать украинские позиции по всей линии фронта. Однако за эти попытки расплачиваются масштабными потерями.

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 040 оккупантов. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также У России амбициозные планы: Палиса сказал, есть ли сейчас условия для перелома в войне

Как потери врага на 9 апреля?

За время полномасштабного вторжения в Украину вражеская армия потеряла:

  • личного состава – около 1 307 540 (+1 040) человек;
  • танков – 11 847 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 370 (+2);
  • артиллерийских систем – 39 689 (+64);
  • РСЗО –1 724 (+1);
  • средств ПВО – 1 341 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 227 539 (+2 238);
  • крылатых ракет – 4 517 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 88 332 (+229);
  • специальной техники – 4 119 (+2).


Потери оккупантов на 9 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

О каких потерях еще известно?