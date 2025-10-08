Утечка российских данных показала истинные масштабы потерь вражеской армии в войне против Украины. Худшая ситуация для россиян сложилась на трех ключевых направлениях фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

О чем свидетельствует опубликованная статистика?

Проект "Хочу жить" 6 октября обнародовал утечку российских данных, детализирующих потери России с января по август 2025 года.

Отмечается, что общие потери российских войск составляют 281 550 человек, из них:

86 744 – погибшие в бою (включая 1 583 офицерами и 8 633 заключенными, завербованными в армию);

33 996 – пропавшие без вести (среди них 11 427 заключенных-рекрутов);

158 529 – раненые (в том числе 6 356 офицеров и 16 489 заключенных-рекрутов);

2 311 – попали в плен.

Стоит отметить, что эти цифры близки к данным Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, который сообщал, что по состоянию на 9 сентября российские войска понесли 299 210 потерь с начала 2025 года.

По оценкам авторов проекта, соотношение погибших к раненым в российской армии составляет 1:1,3. Это чрезвычайно высокий показатель – обычно в войнах он равен 1:3.

Такой дисбаланс, вероятно, объясняется слабой подготовкой по тактической медицине и частой неспособностью российского военного командования достаточно реабилитировать раненых. Еще одной причиной является эффективность использования дронов, тактического уровня, которые создают так называемые "kill zones" – зоны у линии фронта, где любое передвижение техники или людей становится смертельно опасным.

Ранее ISW сообщал, что российское командование часто не может или даже отказывается эвакуировать раненых из-за постоянной угрозы ударов БпЛА, которые существенно затрудняют передвижение на поле боя.

Где россияне несут наибольшие потери?

Согласно обнародованным данным, наибольшие потери российская армия понесла на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях в период с января по август 2025 года. Это свидетельствует о том, что российское командование сосредотачивает основные усилия именно на этих участках фронта.

Среди "рекордсменов" оказалась группировка войск "Центр" ВС России, ответственная за Покровское направление: с января по август у нее 43 709 убитых, пропавших без вести и пленных, а также 52 865 раненых.

Эти цифры отражают приоритетность российского военного командования на Покровском направлении в течение 2025 года, поскольку российские войска понесли примерно 34% своих потерь на этом направлении в течение первых восьми месяцев,

– отметили аналитики.

Ненамного меньше потерь понесла и группировка войск "Север". В начале 2025 года, по словам аналитиков, она остановила "значительное продвижение украинских сил в Курской области". Сейчас эта группировка отвечает за создание буферных зон в Сумской и Харьковской областях. В целом ее потери составляют 53 572 военных.

Группировка войск "Запад", действующая на Купянском, Лиманском и Боровском направлениях, также потеряла 47 410 военных.

Силы обороны продолжают наносить удары по врагу