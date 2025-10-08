Витік російських даних показав справжні масштаби втрат ворожої армії у війні проти України. Найгірша ситуація для росіян склалася на трьох ключових напрямках фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Про що свідчить опублікована статистика?

Проєкт "Хочу жити" 6 жовтня оприлюднив витік російських даних, що деталізують втрати Росії з січня по серпень 2025 року.

Зазначається, що загальні втрати російських військ становлять 281 550 осіб, із них:

86 744 – загиблі в бою (включно з 1 583 офіцерами та 8 633 ув'язненими, завербованими до війська);

33 996 – зниклі безвісти (серед них 11 427 ув'язнених-рекрутів);

158 529 – поранені (зокрема 6 356 офіцерів і 16 489 ув'язнених-рекрутів);

2 311 – потрапили в полон.

Варто зазначити, що ці цифри близькі до даних Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, який повідомляв, що станом на 9 вересня російські війська зазнали 299 210 втрат з початку 2025 року.

За оцінками авторів проєкту, співвідношення загиблих до поранених у російській армії становить 1:1,3. Це надзвичайно високий показник – зазвичай у війнах він дорівнює 1:3.

Такий дисбаланс, ймовірно, пояснюється слабкою підготовкою з тактичної медицини та частою неспроможністю російського військового командування достатньо реабілітувати поранених. Ще однією причиною є ефективність використання дронів, тактичного рівня які створюють так звані "kill zones" – зони біля лінії фронту, де будь-яке пересування техніки чи людей стає смертельно небезпечним.

Раніше ISW повідомляв, що російське командування часто не може або навіть відмовляється евакуювати поранених через постійну загрозу ударів БпЛА, які суттєво ускладнюють пересування на полі бою.

Де росіяни зазнають найбільших втрат?

Згідно з оприлюдненими даними, найбільших втрат російська армія зазнала на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках у період із січня по серпень 2025 року. Це свідчить про те, що російське командування зосереджує основні зусилля саме на цих ділянках фронту.

Серед "рекордсменів" опинилося угруповання військ "Центр" ЗС Росії, відповідальне за Покровський напрямок: з січня по серпень у нього 43 709 вбитих, зниклих безвісти та полонених, а також 52 865 поранених.

Ці цифри відображають пріоритетність російського військового командування на Покровському напрямку протягом 2025 року, оскільки російські війська зазнали приблизно 34% своїх втрат на цьому напрямку протягом перших восьми місяців,

– зазначили аналітики.

Ненабагато менше втрат зазнало й угруповання військ "Північ". На початку 2025 року, за словами аналітиків, воно зупинило "значне просування українських сил у Курській області". Зараз це угруповання відповідає за створення буферних зон у Сумській та Харківській областях. Загалом його втрати становлять 53 572 військових.

Угруповання військ "Захід", що діє на Куп’янському, Лиманському та Борівському напрямках, також втратило 47 410 військових.

