Почти тысячу оккупантов отправили в ад: потери врага на 26 ноября
- За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 980 российских захватчиков.
- Общие потери российских сил с начала вторжения достигают 1 168 550 человек, 11 372 танков и 23 625 боевых бронированных машин.
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше украинской территории, несмотря на значительные потери. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 980 захватчиков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова актуальная статистика потерь России?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- Личного состава – около 1 168 550 (+980) человек,
- танков – 11 372 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 625 (+1);
- артиллерийских систем – 34 688 (+44);
- РСЗО – 1 549 (+0);
- средств ПВО – 1 252 (+2);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 84 960 (+743);
- крылатых ракет – 3 995 (+14);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 242 (+124);
- специальной техники – 4 007 (+1).
Потери врага на 26 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери понес враг в последнее время?
К слову, СБУ совместно с Силами безопасности и обороны отработали по порту "Новороссийск". Произошло попадание по инфраструктуре нефтетерминала, в результате чего повреждены нефтеналивные стендеры и манифольды, и по позициям систем российской противовоздушной обороны С-300/С-400.
Кроме того, спецназовцы "Альфы" осуществили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях.
По данным СБУ, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведка зафиксировала размещение российских пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV.