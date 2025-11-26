Майже тисячу окупантів відправили до пекла: втрати ворога на 26 листопада
- За минулу добу українські сили ліквідували 980 російських загарбників.
- Загальні втрати російських сил з початку вторгнення сягають 1 168 550 осіб, 11 372 танків та 23 625 бойових броньованих машин.
Російські окупанти не полишають спроб захопити якомога більше української території попри значні втрати. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 980 загарбників.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Було важко дістатися: військовий експерт оцінив втрати ворога через масовану атаку по Таганрогу
Яка актуальна статистика втрат Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- Особового складу – близько 1 168 550 (+980) осіб,
- танків – 11 372 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 625 (+1);
- артилерійських систем – 34 688 (+44);
- РСЗВ – 1 549 (+0);
- засобів ППО – 1 252 (+2);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 84 960 (+743);
- крилатих ракет – 3 995 (+14);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 242 (+124);
- спеціальної техніки – 4 007 (+1).
Втрати ворога на 26 листопада 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат зазнав ворог останнім часом?
До слова, СБУ спільно із Силами безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ". Сталося влучання по інфраструктурі нафтотермінала, внаслідок чого пошкоджено нафтоналивні стендери та маніфольди, і по позиціях систем російської протиповітряної оборони С-300/С-400.
Крім того, спецпризначенці "Альфи" здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях.
За даними СБУ, у Покровську знищено башту промислового об'єкта, де розвідка зафіксувала розміщення російських кулеметних розрахунків, снайперів і операторів FPV.