"ТОТ пылают огнем сопротивления": как в ССО доказывают, что оккупация части Украины временная
- Движение сопротивления ССО ВСУ ежедневно проводит диверсии на временно оккупированных территориях, уничтожая вражескую технику и личный состав.
- Деятельность Движения сопротивления включает поражение логистики и важных объектов противника, что затрудняет переброску ресурсов на фронт.
Движение сопротивления Сил специальных операций ежедневно бьет по оккупантам на временно оккупированных территориях Украины. Диверсии, уничтожение вражеской техники и личного состава подрывают способности противника воевать.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Как Движение сопротивления противодействует оккупантам?
Движение сопротивления ССО ВСУ демонстрирует, что оккупация украинских территорий временная. Их деятельность включает, в частности, точечное поражение важных объектов противника.
Сопротивление продолжается везде – в городах и в селах, в полях и в лесах, на побережьях, днем и ночью, под палящим солнцем и во время ливня, в метель и в бурю,
– говорится в сообщении.
Как рассказали бойцы, они систематически бьют по логистике россиян. В результате диверсий враг сталкивается с поврежденными маршрутами и без возможностей перебрасывать ресурсы на фронт. В видео отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России оккупанты на ВОТ под постоянным поражением ССО.
Деятельность Движения сопротивления на ВОТ: смотрите видео
Движения сопротивления бьет по вражеским самоходным артиллерийским установкам, ПВО, военных судах Черноморского флота России, а также по РЛС и личному составу. Таким образом, как уверяют военные, приближают освобождение территорий.
Отмечается, что сопротивление оккупанты испытывают на Севере, в Крыму, на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Потери России на фронте: последние новости
За прошедшие сутки, 30 ноября, ВСУ уничтожили 1 060 оккупантов, один их танк, несколько бронемашин и 14 артсистем.
На Харьковщине двое российских солдат попытались установить триколор в Волчанске. Украинские подразделения оперативно ликвидировали захватчиков.
На этой неделе Россия интенсивно давит на фронте всеми доступными силами, чтобы прорвать украинскую оборону, рассказал генерал армии Николай Маломуж 24 Каналу. Враг стремится продвинуться в направлении Купянска, Константиновки и Покровска.