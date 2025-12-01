"ТОТ палають вогнем спротиву": як в ССО доводять, що окупація частини України тимчасова
- Рух опору ССО ЗСУ щодня проводить диверсії на тимчасово окупованих територіях, знищуючи ворожу техніку та особовий склад.
- Діяльність Руху опору включає ураження логістики та важливих об'єктів противника, що ускладнює перекидання ресурсів на фронт.
Рух опору Сил спеціальних операцій щодня б'є по окупантах на тимчасово окупованих територіях України. Диверсії, знищення ворожої техніки та особового складу підривають спроможності противника воювати.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Як Рух опору протидіє окупантам?
Рух опору ССО ЗСУ демонструє, що окупація українських територій тимчасова. Їхня діяльність включає, зокрема, точкове ураження важливих об'єктів противника.
Опір триває всюди – в містах та в селах, в полях та в лісах, на узбережжях, вдень та вночі, під палючим сонцем та під час зливи, в заметіль та в буревій,
– йдеться в повідомленні.
Як розповіли бійці, вони систематично б'ють по логістиці росіян. Внаслідок диверсій ворог стикається з пошкодженими маршрутами та без можливостей перекидати ресурси на фронт. У відео зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти на ТОТ під постійним ураженням ССО.
Діяльність Руху опору на ТОТ: дивіться відео
Руху опору б'є по ворожих самохідних артилерійських установках, ППО, військових суднах Чорноморського флоту Росії, а також по РЛС та особовому складу. Таким чином, як запевняють військові, наближають звільнення територій.
Зазначається, що спротив окупанти відчувають на Півночі, в Криму, на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Втрати Росії на фронті: останні новини
Минулої доби, 30 листопада, ЗСУ знищили 1 060 окупантів, один їхній танк, кілька бронемашин та 14 артсистем.
На Харківщині двоє російських солдатів спробували встановити триколор у Вовчанську. Українські підрозділи оперативно ліквідували загарбників.
Цього тижня Росія інтенсивно тисне на фронті всіма доступними силами, щоб прорвати українську оборону, розповів генерал армії Микола Маломуж 24 Каналу. Ворог прагне просунутися в напрямку Куп'янська, Костянтинівки та Покровська.