Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Дивіться також Понад тисячу окупантів і 14 артилерійських систем: які втрати Росії на 1 грудня
Як Рух опору протидіє окупантам?
Рух опору ССО ЗСУ демонструє, що окупація українських територій тимчасова. Їхня діяльність включає, зокрема, точкове ураження важливих об'єктів противника.
Опір триває всюди – в містах та в селах, в полях та в лісах, на узбережжях, вдень та вночі, під палючим сонцем та під час зливи, в заметіль та в буревій,
– йдеться в повідомленні.
Як розповіли бійці, вони систематично б'ють по логістиці росіян. Внаслідок диверсій ворог стикається з пошкодженими маршрутами та без можливостей перекидати ресурси на фронт. У відео зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти на ТОТ під постійним ураженням ССО.
Діяльність Руху опору на ТОТ: дивіться відео
Руху опору б'є по ворожих самохідних артилерійських установках, ППО, військових суднах Чорноморського флоту Росії, а також по РЛС та особовому складу. Таким чином, як запевняють військові, наближають звільнення територій.
Зазначається, що спротив окупанти відчувають на Півночі, в Криму, на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Втрати Росії на фронті: останні новини
Минулої доби, 30 листопада, ЗСУ знищили 1 060 окупантів, один їхній танк, кілька бронемашин та 14 артсистем.
На Харківщині двоє російських солдатів спробували встановити триколор у Вовчанську. Українські підрозділи оперативно ліквідували загарбників.
Цього тижня Росія інтенсивно тисне на фронті всіма доступними силами, щоб прорвати українську оборону, розповів генерал армії Микола Маломуж 24 Каналу. Ворог прагне просунутися в напрямку Куп'янська, Костянтинівки та Покровська.