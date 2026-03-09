"Минус" вражеские "Панцири", катер и база БпЛА: ВСУ мощно ударили по объектам в Крыму

Украинские защитники нанесли мощные удары по обеспечению российской армии во временно оккупированном Крыму. Под прицелом была логистика, вооружение и стратегические объекты врага.

Удары наносили подразделения Военно-морских Сил и Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Смотрите также Силы обороны "минуснули" российский катер, "Панцирь" и пункты управления

Какие последствия операции в Крыму?

Бойцы ВМС и ССО ВСУ нанесли успешные удары по вражеским объектам в Крыму. Точные удары пришлись по сразу трем зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1". Также ликвидирована мобильно огневая группа россиян.

Украинские защитники проинформировали и об ударе по российскому скоростному десантному катеру проекта "БК-16". Попадание по нему произошло в Новоозерном.

Успешная операция ВСУ в оккупированном Крыму: смотрите видео

Еще один удар защитники нанесли по военной инфраструктуре противника. Речь идет о поражении и уничтожении объектов на территории аэродрома Кировское.

Там наши воины попали в место хранения ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и полностью уничтожили четыре станции управления этими дронами,

– добавили в ВМС ВСУ.

Военные отметили, что продолжают уничтожать логистику и боевые возможности российских войск.

Недавние потери России