Россияне сейчас проводят активные штурмовые действия на Новопавловском направлении и в тактическом районе Доброполья. Впрочем, соответствующие атаки стоят противнику слишком больших потерь среди личного состава.

Кое-где на этих участках фронта украинские военные имеют успехи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Какие потери понесет Россия?

Аналитики сообщают о продвижении Сил обороны в тактическом районе Доброполья. Сержант-офицер украинской бригады сообщил об увеличении количества российских штурмовых групп и количества солдат в них.

По его словам, возле Доброполья россияне ежедневно несут в среднем 10 потерь среди личного состава. В то же время ранее такой показатель был гораздо меньше, отмечается, что тогда это было от двух до пяти человек.

Согласно обнародованной информации, в этом районе оккупанты также имеют проблемы с поставками топлива и смазочных материалов из-за недавних украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время на Новопавловском направлении украинские силы отражают российские атаки и начинают оттеснять российские войска. Там украинские беспилотники блокируют продвижение российских войск вдоль логистических путей.

Поэтому россияне передвигаются пешком в пределах 20 километров от линии фронта, чтобы избежать обнаружения дронами. Несмотря на такие меры, отмечается, что только один из 10 российских солдат достигает украинских позиций.

Какова ситуация на фронте?