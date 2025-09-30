Штурмы возле Доброполья и Новопавловки: россияне несут значительные потери, – ISW
- Россияне несут большие потери на Новопавловском направлении и в районе Доброполья, где украинские силы имеют успехи.
- В районе Доброполья российские войска сталкиваются с проблемами снабжения из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
Россияне сейчас проводят активные штурмовые действия на Новопавловском направлении и в тактическом районе Доброполья. Впрочем, соответствующие атаки стоят противнику слишком больших потерь среди личного состава.
Кое-где на этих участках фронта украинские военные имеют успехи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Какие потери понесет Россия?
Аналитики сообщают о продвижении Сил обороны в тактическом районе Доброполья. Сержант-офицер украинской бригады сообщил об увеличении количества российских штурмовых групп и количества солдат в них.
По его словам, возле Доброполья россияне ежедневно несут в среднем 10 потерь среди личного состава. В то же время ранее такой показатель был гораздо меньше, отмечается, что тогда это было от двух до пяти человек.
Согласно обнародованной информации, в этом районе оккупанты также имеют проблемы с поставками топлива и смазочных материалов из-за недавних украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В то же время на Новопавловском направлении украинские силы отражают российские атаки и начинают оттеснять российские войска. Там украинские беспилотники блокируют продвижение российских войск вдоль логистических путей.
Поэтому россияне передвигаются пешком в пределах 20 километров от линии фронта, чтобы избежать обнаружения дронами. Несмотря на такие меры, отмечается, что только один из 10 российских солдат достигает украинских позиций.
Какова ситуация на фронте?
В DeepState сообщали, что россияне продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. Противник оккупировал село Полтавка и продвинулся возле населенного пункта. Также оккупанты имели успехи вблизи Новоивановки.
Ранее Александр Сырский сообщил, что в рамках контрнаступательной операции удалось освободить ориентировочно 175 квадратных километров. Еще почти 195 квадратных километров зачистили от диверсионных групп.
Кроме того, на Добропольском направлении часть российских подразделений оказалась в окружении. Общие потери врага составляют 3185 человек, погибшими 1769. Также враг потерял 969 единиц вооружения и техники.