Росіяни наразі проводять активні штурмові дії на Новопавлівському напрямку та в тактичному районі Добропілля. Утім, відповідні атаки коштують противнику надто великих втрат серед особового складу.

Подекуди на цих ділянках фронту українські військові мають успіхи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Яких втрат зазнає Росія?

Аналітики повідомляють про просування Сил оборони у тактичному районі Добропілля. Сержант-офіцер української бригади повідомив про збільшення кількості російських штурмових груп та кількості солдатів у них.

За його словами, біля Добропілля росіяни щодня зазнають в середньому 10 втрат серед особового складу. Водночас раніше такий показник був набагато меншим, зазначається, що тоді це було від двох до п'яти осіб.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у цьому районі окупанти також мають проблеми з постачанням пального та мастильних матеріалів через нещодавні українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Водночас на Новопавлівському напрямку українські сили відбивають російські атаки та починають відтісняти російські війська. Там українські безпілотники блокують просування російських військ вздовж логістичних шляхів.

Через це росіяни пересуваються пішки в межах 20 кілометрів від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. Попри такі заходи, зазначається, що лише один з 10 російських солдатів досягає українських позицій.

Яка ситуація на фронті?