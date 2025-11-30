ВСУ сорвали попытку россиян поднять триколор в Волчанске и уничтожили двух оккупантов

Двое российских захватчиков пытались установить российский флаг на одном из зданий на Харьковщине. Украинские защитники сорвали намерения врага и ликвидировали оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 16-й армейский корпус ВСУ.

Как ВСУ ликвидировали оккупантов в Волчанске?

Украинские военные обнародовали видео, на котором двое российских военных пытаются установить свой триколор на одном из зданий в Волчанске, что на Харьковщине. Самоубийственная попытка завершилась для них уничтожением.

Военные подразделений 16-го армейского корпуса обезвредили одного оккупанта дроном, а другого ликвидировала пехота.

Неудачная попытка россиян установить триколор: смотрите видео

Военные отметили, что в Волчанске продолжаются интенсивные бои. Защитники 57-й ОМПБр на позициях контролируют ситуацию и сдерживают штурмы противника. Украинские силы продолжают наносить потери российской армии, ликвидируя ее живую силу и технику.

Недавние удары Сил обороны по врагу