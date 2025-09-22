Почти еще 1000 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 22 сентября
Российское войско не прекращает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий. Защитники Украины продолжают наносить немалые потери вражеской армии Кремля.
Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 960 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Это поражает, – Келлог озвучил потери России в войне в Украине
Какие потери врага на 22 сентября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 102 570 (+960) человек,
- танков – 11 194 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 282 (+1);
- артиллерийских систем – 32 999 (+47);
- РСЗО – 1 493 (+1);
- средств ПВО – 1 218 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 344 (+3);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 001 (+403);
- крылатых ракет – 3 747 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 363 (+118);
- специальной техники – 3 969 (+0).
Потери россиян: последние новости
Недавно авиапарк врага во временно оккупированном Крыму снова уменьшился в результате успешной работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки". Было поражено 3 российские многоцелевые вертолеты Ми-8, а также дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "небо-У".
Кроме этого, известно, что агенты движения "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к авиазаводу. Этот завод производит ракеты Х-59 для минобороны России.
В ночь на 20 сентября Силы обороны нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.
также той ночью был поражен и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области страны-агрессора.