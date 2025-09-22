Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 960 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Потери врага на 22 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Недавно авиапарк врага во временно оккупированном Крыму снова уменьшился в результате успешной работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки". Было поражено 3 российские многоцелевые вертолеты Ми-8, а также дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "небо-У".

Кроме этого, известно, что агенты движения "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к авиазаводу. Этот завод производит ракеты Х-59 для минобороны России.

В ночь на 20 сентября Силы обороны нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.