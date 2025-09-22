Майже ще 1000 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 22 вересня
- Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 960 російських окупантів.
- Загальні втрати російських військ з початку вторгнення включають близько 1 102 570 осіб, 11 194 танків 32 999 артилерійських систем і не тільки.
Російське військо не припиняє загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій. Захисники України продовжують завдавати чималих втрат ворожій армії Кремля.
Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 960 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Які втрати ворога на 22 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- Особового складу – близько 1 102 570 (+960) осіб,
- танків – 11 194 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 282 (+1);
- артилерійських систем – 32 999 (+47);
- РСЗВ – 1 493 (+1);
- засобів ППО – 1 218 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 344 (+3);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 001 (+403);
- крилатих ракет – 3 747 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 363 (+118);
- спеціальної техніки – 3 969 (+0).
Втрати росіян: останні новини
Нещодавно Авіапарк ворога у тимчасово окупованому Криму знову зменшився внаслідок успішної роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". Було уражено 3 російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "Небо-У".
Крім цього, відомо, що агенти руху "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для міноборони Росії.
У ніч проти 20 вересня Сили оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.
️Також тієї ночі було уражено й Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області країни-агресорки.