Более 9 сотен захватчиков и немало единиц техники: потери врага на 24 октября
- За прошедшие сутки враг потерял 910 своих вояк.
- Общие потери противника с начала вторжения включают 11 283 танка, 23 458 боевых бронированных машин и тысячи другой техники.
Защитники Украины продолжают наносить немалые потери российской армии. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 910 оккупантов.
Вражеское войско также теряет бешеными темпами и технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 24 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают:
- Личного состава – около 1 135 080 (+910) человек,
- танков – 11 283 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 458 (+5);
- артиллерийских систем – 33 972 (+34);
- РСЗО – 1 526 (+1);
- средств ПВО – 1 230 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 73 826 (+440);
- крылатых ракет – 3 880 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 356 (+128);
- специальной техники – 3 981 (+0).
Потери врага на 24 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам'объектам ВПК России. В ночь на 23 октября ВСУ осуществили поражение стратегического объекта противника, задействованного в обеспечении вооруженных сил России. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Рязанский".
Кроме того, той же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили и склад боеприпасов россиян в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. В Генштабе указывали, что согласно имеющейся информации, цель уничтожена. Там наблюдались детонации и взрывы боеприпасов.
Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ в очередной раз успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. На этот раз специалисты "отминусовали" 2 легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов.
К слову, в течение 22 октября потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 626 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 16 ракет и 106 единиц автомобильной техники российских оккупантов.