Понад 9 сотень загарбників та чимало одиниць техніки: втрати ворога на 24 жовтня
- Протягом минулої доби ворог втратив 910 своїх вояк.
- Загальні втрати противника від початку вторгнення включають 11 283 танки, 23 458 бойових броньованих машин та тисячі іншої техніки.
Захисники України продовжують завдавати чималих втрат російській армії. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 910 окупантів.
Вороже військо також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 24 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно сягають:
- Особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб,
- танків – 11 283 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 458 (+5);
- артилерійських систем – 33 972 (+34);
- РСЗВ – 1 526 (+1);
- засобів ППО – 1 230 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440);
- крилатих ракет – 3 880 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 356 (+128);
- спеціальної техніки – 3 981 (+0).
Втрати ворога на 24 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах ВПК Росії. У ніч на 23 жовтня ЗСУ здійснили ураження стратегічного об'єкта противника, задіяного у забезпеченні збройних сил Росії. Ідеться про нафтопереробний завод "Рязанський".
Крім того, тої ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили і склад боєприпасів росіян в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. В Генштабі вказували, що відповідно до наявної інформації, ціль знищено. Там спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ вкотре успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Цього разу спеціалісти "відмінусували" 2 легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів.
До слова, протягом 22 жовтня втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 626 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 16 ракет та 106 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.