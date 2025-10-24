Понад 9 сотень загарбників та чимало одиниць техніки: втрати ворога на 24 жовтня

Вороже військо також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно сягають:



Втрати ворога на 24 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах ВПК Росії. У ніч на 23 жовтня ЗСУ здійснили ураження стратегічного об'єкта противника, задіяного у забезпеченні збройних сил Росії. Ідеться про нафтопереробний завод "Рязанський".

Крім того, тої ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили і склад боєприпасів росіян в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. В Генштабі вказували, що відповідно до наявної інформації, ціль знищено. Там спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ вкотре успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Цього разу спеціалісти "відмінусували" 2 легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів.