Уничтожены сотни оккупантов и несколько танков: потери врага на 26 октября
- За сутки ликвидировано 900 оккупантов, потери россиян с начала вторжения составляют около 1 136 890 человек.
- Украинские штурмовики освободили село Торское в Донецкой области, уничтожив до сотни врагов, нескольких взяты в плен.
В войне против Украины Россия несет значительные потери. Несмотря на это враг не отступает, а Силы обороны дают ему отпор на разных направлениях фронта.
За сутки ликвидировано еще 900 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сколько солдат и техники потеряли россияне?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 136 890 (+900) человек,
- танков – 11 291 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 477 (+18);
- артиллерийских систем – 34 002 (+15);
- РСЗВ – 1 526 (+0);
- средств ПВО – 1 230 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 74 399 (+244);
- крылатых ракет – 3 880 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 517 (+81);
- специальной техники – 3 981 (+0).
Потери России на 26 октября / Инфографика Генштаба ВСУ
Россияне терпят неудачи на передовой
24 октября украинские штурмовики освободили село Торское в Донецкой области от российских оккупантов. в результате успешной операции было уничтожено до сотни врагов. В селе защитники провели зачистку, нескольких россиян удалось взять в плен.
Представитель бригады ВСУ, действующей на севере Харьковщины, рассказал о потерях оккупантов. По его словам, Россия потеряла не менее 15 тысяч убитыми в бою на Волчанском направлении с мая 2024 года.