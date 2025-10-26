Уничтожены сотни оккупантов и несколько танков: потери врага на 26 октября

В войне против Украины Россия несет значительные потери. Несмотря на это враг не отступает, а Силы обороны дают ему отпор на разных направлениях фронта.

За сутки ликвидировано еще 900 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. К теме У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты, – генсек НАТО Сколько солдат и техники потеряли россияне? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: личного состава – около 1 136 890 (+900) человек,

танков – 11 291 (+4);

боевых бронированных машин – 23 477 (+18);

артиллерийских систем – 34 002 (+15);

РСЗВ – 1 526 (+0);

средств ПВО – 1 230 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 74 399 (+244);

крылатых ракет – 3 880 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 65 517 (+81);

специальной техники – 3 981 (+0). Потери России на 26 октября / Инфографика Генштаба ВСУ Россияне терпят неудачи на передовой 24 октября украинские штурмовики освободили село Торское в Донецкой области от российских оккупантов. в результате успешной операции было уничтожено до сотни врагов. В селе защитники провели зачистку, нескольких россиян удалось взять в плен.

Представитель бригады ВСУ, действующей на севере Харьковщины, рассказал о потерях оккупантов. По его словам, Россия потеряла не менее 15 тысяч убитыми в бою на Волчанском направлении с мая 2024 года.