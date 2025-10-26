Укр Рус
26 октября, 06:52
2

Уничтожены сотни оккупантов и несколько танков: потери врага на 26 октября

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • За сутки ликвидировано 900 оккупантов, потери россиян с начала вторжения составляют около 1 136 890 человек.
  • Украинские штурмовики освободили село Торское в Донецкой области, уничтожив до сотни врагов, нескольких взяты в плен.

В войне против Украины Россия несет значительные потери. Несмотря на это враг не отступает, а Силы обороны дают ему отпор на разных направлениях фронта.

За сутки ликвидировано еще 900 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сколько солдат и техники потеряли россияне?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 136 890 (+900) человек,
  • танков – 11 291 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 477 (+18);
  • артиллерийских систем – 34 002 (+15);
  • РСЗВ – 1 526 (+0);
  • средств ПВО – 1 230 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 74 399 (+244);
  • крылатых ракет – 3 880 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 517 (+81);
  • специальной техники – 3 981 (+0).

Потери России на 26 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Россияне терпят неудачи на передовой

  • 24 октября украинские штурмовики освободили село Торское в Донецкой области от российских оккупантов. в результате успешной операции было уничтожено до сотни врагов. В селе защитники провели зачистку, нескольких россиян удалось взять в плен.

  • Представитель бригады ВСУ, действующей на севере Харьковщины, рассказал о потерях оккупантов. По его словам, Россия потеряла не менее 15 тысяч убитыми в бою на Волчанском направлении с мая 2024 года.