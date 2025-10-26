Знищено сотні окупантів і кілька танків: втрати ворога на 26 жовтня

24 жовтня українські штурмовики звільнили село Торське на Донеччині від російських окупантів. унаслідок успішної операції було знищено до сотні ворогів. У селі захисники провели зачистку, кількох росіян вдалося взяти в полон.

Речник бригади ЗСУ, що діє на півночі Харківщини, розповів про втрати окупантів. За його словами, Росія втратила щонайменше 15 тисяч убитими в бою на Вовчанському напрямку з травня 2024 року.