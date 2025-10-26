Знищено сотні окупантів і кілька танків: втрати ворога на 26 жовтня
- За добу ліквідовано 900 окупантів, втрати росіян з початку вторгнення становлять близько 1 136 890 осіб.
- Українські штурмовики звільнили село Торське на Донеччині, знищивши до сотні ворогів, кількох взято в полон.
У війні проти України Росія має значні втрати. Попри це ворог не відступає, а Сили оборони дають йому відсіч на різних напрямках фронту.
За добу ліквідовано ще 900 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Скільки солдатів і техніки втратили росіяни?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб,
- танків – 11 291 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 477 (+18);
- артилерійських систем – 34 002 (+15);
- РСЗВ – 1 526 (+0);
- засобів ППО – 1 230 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+244);
- крилатих ракет – 3 880 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 517 (+81);
- спеціальної техніки – 3 981 (+0).
Втрати Росії на 26 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росіяни зазнають невдач на передовій
24 жовтня українські штурмовики звільнили село Торське на Донеччині від російських окупантів. унаслідок успішної операції було знищено до сотні ворогів. У селі захисники провели зачистку, кількох росіян вдалося взяти в полон.
Речник бригади ЗСУ, що діє на півночі Харківщини, розповів про втрати окупантів. За його словами, Росія втратила щонайменше 15 тисяч убитими в бою на Вовчанському напрямку з травня 2024 року.