26 жовтня, 06:52
2

Знищено сотні окупантів і кілька танків: втрати ворога на 26 жовтня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • За добу ліквідовано 900 окупантів, втрати росіян з початку вторгнення становлять близько 1 136 890 осіб.
  • Українські штурмовики звільнили село Торське на Донеччині, знищивши до сотні ворогів, кількох взято в полон.

У війні проти України Росія має значні втрати. Попри це ворог не відступає, а Сили оборони дають йому відсіч на різних напрямках фронту.

За добу ліквідовано ще 900 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Скільки солдатів і техніки втратили росіяни?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб,
  • танків – 11 291 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 477 (+18);
  • артилерійських систем – 34 002 (+15);
  • РСЗВ – 1 526 (+0);
  • засобів ППО – 1 230 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+244);
  • крилатих ракет – 3 880 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 517 (+81);
  • спеціальної техніки – 3 981 (+0).

Втрати Росії на 26 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росіяни зазнають невдач на передовій

  • 24 жовтня українські штурмовики звільнили село Торське на Донеччині від російських окупантів. унаслідок успішної операції було знищено до сотні ворогів. У селі захисники провели зачистку, кількох росіян вдалося взяти в полон.

  • Речник бригади ЗСУ, що діє на півночі Харківщини, розповів про втрати окупантів. За його словами, Росія втратила щонайменше 15 тисяч убитими в бою на Вовчанському напрямку з травня 2024 року.