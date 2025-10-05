Украинские воины продолжают успешно наносить врагу потери. Оккупанты платят большую цену за агрессию.

Так, в ночь на 4 октября Силы обороны нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Это один из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Также в районе Онежского озера (Республика Карелия) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М", передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Что известно о потерях врага на 5 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери врага составляют:

личного состава – около 1115250 (+870) человек;

танков – 11230 (+4);

боевых бронированных машин – 23299 (+1);

артиллерийских систем – 33446 (+18);

РСЗО – 1516 (+1);

средства ПВО – 1222 (+0);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66863 (+320);

крылатые ракеты – 3803 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63 433 (+35);

специальная техника – 3971 (+0);

Потери России в войне на 5 октября 2025 года / Фото Генштаб

Какие еще потери понесли оккупанты?