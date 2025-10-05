5 октября, 07:09
На концерте Кобзона появилось 850 новых "зрителей": потери России на 5 октября
Украинские воины продолжают успешно наносить врагу потери. Оккупанты платят большую цену за агрессию.
Так, в ночь на 4 октября Силы обороны нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Это один из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Также в районе Онежского озера (Республика Карелия) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М", передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Что известно о потерях врага на 5 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага составляют:
- личного состава – около 1115250 (+870) человек;
- танков – 11230 (+4);
- боевых бронированных машин – 23299 (+1);
- артиллерийских систем – 33446 (+18);
- РСЗО – 1516 (+1);
- средства ПВО – 1222 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66863 (+320);
- крылатые ракеты – 3803 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63 433 (+35);
- специальная техника – 3971 (+0);
Потери России в войне на 5 октября 2025 года / Фото Генштаб
Какие еще потери понесли оккупанты?
- Силы специальных операций ВСУ атаковали дронами РЛС П-14Ф "Лена" и ТРЛК "Сопка-2" в Воронежской области России. Обе системы предназначены для противодействия дронам.
- Бойцы 73-го морского центра 73-го морского центра ССО провели успешную операцию, зачистив вражеские укрепления. Во время операции военные захватили телефоны российских солдат, в которых нашли жалобы на нехватку снабжения и отсутствие организации.
- МиГ-29 ВСУ нанес удар по командному пункту российских десантников в Часовом Яру, Донецкая область, сбросив 2 боеприпаса.