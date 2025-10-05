Укр Рус
24 Канал Новости Украины На концерте Кобзона появилось 850 новых "зрителей": потери России на 5 октября
5 октября, 07:09
2

На концерте Кобзона появилось 850 новых "зрителей": потери России на 5 октября

Анастасия Колесникова

Украинские воины продолжают успешно наносить врагу потери. Оккупанты платят большую цену за агрессию.

Так, в ночь на 4 октября Силы обороны нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Это один из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Также в районе Онежского озера (Республика Карелия) поврежден малый ракетный корабль "Буян-М", передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Силы обороны стабилизировали ситуацию в Ямполе Донецкой области, – Сырский

Что известно о потерях врага на 5 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери врага составляют:

  • личного состава – около 1115250 (+870) человек;
  • танков – 11230 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23299 (+1);
  • артиллерийских систем – 33446 (+18);
  • РСЗО – 1516 (+1);
  • средства ПВО – 1222 (+0);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66863 (+320);
  • крылатые ракеты – 3803 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 63 433 (+35);
  • специальная техника – 3971 (+0);

Потери России в войне на 5 октября 2025 года / Фото Генштаб

Какие еще потери понесли оккупанты?