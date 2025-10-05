5 жовтня, 07:09
На концерті Кобзона з'явилися 850 нових "глядачів": втрати Росії на 5 жовтня
Українські воїни продовжують успішно завдавати ворогові втрат. Окупанти платять велику ціну за агресію.
Так, у ніч проти 4 жовтня Сили оборони завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області. Це один із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Також у районі Онезького озера (Республіка Карелія) пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М", передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Що відомо про втрати ворога на 5 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять:
- особового складу – близько 1115250 (+870) осіб;
- танків – 11230 (+4);
- бойових броньованих машин – 23299 (+1);
- артилерійських систем – 33446 (+18);
- РСЗВ – 1516 (+1);
- засоби ППО – 1222 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66863 (+320);
- крилаті ракети – 3803 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63433 (+35);
- спеціальна техніка – 3971 (+0);
Втрати Росії у війні в Україні 5 жовтня / Фото Генштаб
Які ще втрати зазнали окупанти?
- Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували дронами РЛС П-14Ф "Лена" та ТРЛК "Сопка-2" у Воронезькій області Росії. Обидві системи призначені для протидії дронам.
- Бійці 73-го морського центру ССО провели успішну операцію, зачистивши ворожі укріплення. Під час операції військові захопили телефони російських солдатів, у яких знайшли скарги на брак постачання та відсутність організації.
- МіГ-29 ЗСУ завдав удару по командному пункту російських десантників у Часовому Ярі, Донецька область, скинувши 2 боєприпаси.