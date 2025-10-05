Так, у ніч проти 4 жовтня Сили оборони завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області. Це один із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Також у районі Онезького озера (Республіка Карелія) пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М", передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Що відомо про втрати ворога на 5 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять:

особового складу – близько 1115250 (+870) осіб;

танків – 11230 (+4);

бойових броньованих машин – 23299 (+1);

артилерійських систем – 33446 (+18);

РСЗВ – 1516 (+1);

засоби ППО – 1222 (+0);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66863 (+320);

крилаті ракети – 3803 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63433 (+35);

спеціальна техніка – 3971 (+0);

Втрати Росії у війні в Україні 5 жовтня / Фото Генштаб

Які ще втрати зазнали окупанти?