За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 940 российских захватчиков. Также уничтожили 320 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на утро 9 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 062 000 бойцов. об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 9 августа 2025 года?

Личного состава – около 1 062 290 (+940),

танков – 11088 (+5),

боевых бронированных машин – 23103 (+1),

артиллерийских систем – 31273 (+41),

РСЗО – 1456 (+0),

средств ПВО – 1204 (+1),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147),

крылатых ракет – 3555 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 57856 (+125),

специальной техники – 3936 (+0).

Потери врага на 9 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ