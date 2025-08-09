Укр Рус
Ще 940 пакетів зі сміттям: втрати ворога на 9 серпня
9 серпня, 06:55
1

Ще 940 пакетів зі сміттям: втрати ворога на 9 серпня

Юлія Муріна
Основні тези
  • За минулу добу українські захисники ліквідували 940 російських військових і 320 одиниць техніки.
  • Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 062 000 бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 940 російських загарбників. Також знищили 320 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 9 серпня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 062 000 бійців. про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 9 серпня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 062 290 (+940),
  • танків – 11088 (+5),
  • бойових броньованих машин – 23103 (+1),
  • артилерійських систем – 31273 (+41),
  • РСЗВ – 1456 (+0),
  • засобів ППО – 1204 (+1),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147),
  • крилатих ракет – 3555 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57856 (+125),
  • спеціальної техніки – 3936 (+0).

Втрати ворога на 9 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ