Агенты "Атеш" фиксируют катастрофические потери оккупантов на Южном направлении. Это стало возможно благодаря успешным действиям Сил обороны и точной работе агентурной сети на этом участке фронта.

Какие потери у врага на Южном направлении?

Партизаны рассказали, что их агенты из 385-го мотострелкового и 345-го десантно-штурмового полков сообщают о критической ситуации на фронте. За последнюю неделю только эти подразделения потеряли убитыми 126 военнослужащих и 228 ранеными.

В 385-м полку потери составили 54 человека убитыми и 106 ранеными. В 345-м полку - 72 убитых и 122 раненых,

– отметили в "Атеш".

По данным движения сопротивления, медицинскую службу оккупантов полностью парализовано таким потоком раненых, в полевых госпиталях закончились базовые медикаменты, а тяжело раненых оставляют умирать без помощи.

Кроме того, российское командование скрывает реальные масштабы потерь, списывая погибших на пропавших без вести.

"Эти огромные потери стали прямым результатом эффективных действий Сил обороны Украины и точной работы нашей агентурной сети. Каждая переданная координата вражеских позиций превращается в сокрушительный удар по оккупантам", – отметили партизаны.

