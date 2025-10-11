Агенти "Атеш" фіксують катастрофічні втрати окупантів на Південному напрямку. Це стало можливо завдяки успішним діям Сил оборони та точній роботі агентурної мережі на цьому відтинку фронту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Атеш".

До теми Росіяни могли втратити бойовий гелікоптер Ка-52

Які втрати у ворога на Південному напрямку?

Партизани розповіли, що їхні агенти з 385-го мотострілецького та 345-го десантно-штурмового полків повідомляють про критичну ситуацію на фронті. За останній тиждень лише ці підрозділи втратили вбитими 126 військовослужбовців та 228 пораненими.

У 385-му полку втрати склали 54 особи вбитими та 106 пораненими. У 345-му полку — 72 вбиті та 122 поранені,

– наголосили в "Атеш".

За даними руху опору, медичну службу окупантів повністю паралізовано таким потоком поранених, у польових шпиталях закінчилися базові медикаменти, а тяжкопоранених залишають помирати без допомоги.

Окрім того, російське командування приховує реальні масштаби втрат, списуючи загиблих на зниклих безвісти.

"Ці величезні втрати стали прямим результатом ефективних дій Сил оборони України та точної роботи нашої агентурної мережі. Кожна передана координата ворожих позицій перетворюється на нищівний удар по окупантах", – наголосили партизани.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Які ще втрати у ворога були за останній час?