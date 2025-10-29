Укр Рус
Уничтожено 1150 оккупантов и 4 танка: потери врага по состоянию на 29 октября
29 октября, 06:39
Уничтожено 1150 оккупантов и 4 танка: потери врага по состоянию на 29 октября

Сергей Попович
Основные тезисы
  • За последние сутки Россия потеряла 1150 человек личного состава и 4 танка.
  • Общие потери российских войск с начала войны составляют около 1 139 900 человек и 11 303 танка.

Россия продолжает свои попытки наступать на разных направлениях, что стоит ей значительный потерь. Только за последние сутки враг потерял 1150 человек личного состава.

Общие потери оккупантов достигли 1 139 900. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери понесла Россия в войне?

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • Личного состава – около 1 139 900 (+1 150) человек,
  • танков – 11 303 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 511 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 064 (+20);
  • РСЗО – 1 530 (+1);
  • средств ПВО – 1 230 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 75 367 (+313);
  • крылатых ракет – 3 880 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 865 (+79);
  • спецтехники – 3986 (+2).


Потери врага на 29 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • Накануне российский вертолет Ка-52 упал во время выполнения задания. Он помогал силам ПВО России отражать налет украинских дронов, впрочем, вероятно, сам был случайно сбит. Пилоты погибли. За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла не менее 17 судов военной авиации именно из-за своей же ПВО.

  • Президент Владимир Зеленский отмечал, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины около 346 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие данные глава государства получил от украинских генералов, о чем говорится в материале Axios.

  • В воскресенье, 26 октября, стало известно, что спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки", использовав беспилотники, атаковали 3 радиолокационные станции врага и десантный катер оккупантов во временно оккупированном Крыму. Под ударом разведчиков оказались: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", РЛС П-18 "Терек", РЛС 55Ж6У "Небо-У" и десантный катер "БК-16".