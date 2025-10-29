Уничтожено 1150 оккупантов и 4 танка: потери врага по состоянию на 29 октября
- За последние сутки Россия потеряла 1150 человек личного состава и 4 танка.
- Общие потери российских войск с начала войны составляют около 1 139 900 человек и 11 303 танка.
Россия продолжает свои попытки наступать на разных направлениях, что стоит ей значительный потерь. Только за последние сутки враг потерял 1150 человек личного состава.
Общие потери оккупантов достигли 1 139 900. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери понесла Россия в войне?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- Личного состава – около 1 139 900 (+1 150) человек,
- танков – 11 303 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 511 (+3);
- артиллерийских систем – 34 064 (+20);
- РСЗО – 1 530 (+1);
- средств ПВО – 1 230 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 75 367 (+313);
- крылатых ракет – 3 880 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 865 (+79);
- спецтехники – 3986 (+2).
Потери врага на 29 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Накануне российский вертолет Ка-52 упал во время выполнения задания. Он помогал силам ПВО России отражать налет украинских дронов, впрочем, вероятно, сам был случайно сбит. Пилоты погибли. За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла не менее 17 судов военной авиации именно из-за своей же ПВО.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины около 346 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие данные глава государства получил от украинских генералов, о чем говорится в материале Axios.
В воскресенье, 26 октября, стало известно, что спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки", использовав беспилотники, атаковали 3 радиолокационные станции врага и десантный катер оккупантов во временно оккупированном Крыму. Под ударом разведчиков оказались: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", РЛС П-18 "Терек", РЛС 55Ж6У "Небо-У" и десантный катер "БК-16".