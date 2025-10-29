Уничтожено 1150 оккупантов и 4 танка: потери врага по состоянию на 29 октября

Общие потери оккупантов достигли 1 139 900. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:



Потери врага на 29 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Накануне российский вертолет Ка-52 упал во время выполнения задания. Он помогал силам ПВО России отражать налет украинских дронов, впрочем, вероятно, сам был случайно сбит. Пилоты погибли. За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла не менее 17 судов военной авиации именно из-за своей же ПВО.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что с начала 2025 года Россия потеряла в войне против Украины около 346 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие данные глава государства получил от украинских генералов, о чем говорится в материале Axios.