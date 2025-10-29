Знищено 1150 окупантів і 4 танки: втрати ворога станом на 29 жовтня

Загальні втрати окупантів сягнули 1 139 900. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:



Втрати ворога на 29 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Напередодні російський вертоліт Ка-52 впав під час виконання завдання. Він допомагав силам ППО Росії відбивати наліт українських дронів, утім, ймовірно, сам був випадково збитий. Пілоти загинули. За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила щонайменше 17 суден військової авіації саме через свою ж ППО.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України близько 346 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані глава держави отримав від українських генералів, про що йдеться в матеріалі Axios.