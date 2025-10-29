Знищено 1150 окупантів і 4 танки: втрати ворога станом на 29 жовтня
- За останню добу Росія втратила 1150 осіб особового складу та 4 танки.
- Загальні втрати російських військ від початку війни становлять близько 1 139 900 осіб та 11 303 танки.
Росія продовжує свої спроби наступати на різних напрямках, що коштує їй значний втрат. Лише за останню добу ворог втратив 1150 осіб особового складу.
Загальні втрати окупантів сягнули 1 139 900. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яких втрат зазнала Росія у війні?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- Особового складу – близько 1 139 900 (+1 150) осіб,
- танків – 11 303 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 511 (+3);
- артилерійських систем – 34 064 (+20);
- РСЗВ – 1 530 (+1);
- засобів ППО – 1 230 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 367 (+313);
- крилатих ракет – 3 880 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 865 (+79);
- спецальної техніки – 3986 (+2).
Втрати ворога на 29 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Напередодні російський вертоліт Ка-52 впав під час виконання завдання. Він допомагав силам ППО Росії відбивати наліт українських дронів, утім, ймовірно, сам був випадково збитий. Пілоти загинули. За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила щонайменше 17 суден військової авіації саме через свою ж ППО.
Президент Володимир Зеленський зазначав, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України близько 346 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані глава держави отримав від українських генералів, про що йдеться в матеріалі Axios.
В неділю, 26 жовтня, стало відомо, що спецпідрозділ ГУР МО України "Примари", використавши безпілотники, атакували 3 радіолокаційні станції ворога та десантний катер окупантів у тимчасово окупованому Криму. Під ударом розвідників опинилися: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", РЛС П-18 "Тєрєк", РЛС 55Ж6У "Небо-У" та десантний катер "БК-16".