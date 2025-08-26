Россия продолжает полномасштабную войну и имеет значительные ежедневные потери. За сутки погибли 890 солдат вражеской армии и ликвидировано значительное количество их техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Какие потери врага на 26 августа 2025 года? Личного состава – около 1 077 830 (+890),

танков – 11134 (+4),

боевых бронированных машин – 23187 (+3),

артиллерийских систем – 31979 (+33),

РСЗВ – 1472 (+0),

средств ПВО – 1211 (+0),

самолетов – 422 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 53442 (+95),

крылатых ракет – 3598 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 59769 (+97),

специальной техники – 3950 (+2).

Потери врага на 26 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Интересно! Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что потери в войне России против Украины превышают потери Второй мировой войны. Украинские военные уничтожают российскую технику: последние новости Недавно украинские защитники нанесли удар по оккупантам на Запорожском направлении. Благодаря их слаженной работе была уничтожена российская тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Солнцепек". Эту систему враг использует для обезвреживания легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений и уничтожения живой силы на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Экипаж "Ламбада" 7 корпуса ДШВ с помощью FPV-дронов сквозь застройку и естественные препятствия на линии обороны "Покровск-Мирноград" добрались до врага и ударили по 12 единицам артиллерии и РСЗО, среди которых – БМ-21 "Град" и тяжелый огнемет ТОС-1.

Всего за этот период на подступах к Покровску уничтожили 264 оккупантов, 138 вражеских БПЛА, а также 48 единиц другой техники.