26 августа, 07:00
9

Несколько сотен оккупантов и их танки уничтожены на фронте: потери врага на 26 августа

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Россия несет значительные ежедневные потери в полномасштабной войне.
  • За сутки уничтожено несколько сотен оккупантов и их технику, в частности танки, артиллерийские системы, бронированные машины и спецтехнику.

Россия продолжает полномасштабную войну и имеет значительные ежедневные потери. За сутки погибли 890 солдат вражеской армии и ликвидировано значительное количество их техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 26 августа 2025 года?

  • Личного состава – около 1 077 830 (+890),
  • танков – 11134 (+4),
  • боевых бронированных машин – 23187 (+3),
  • артиллерийских систем – 31979 (+33),
  • РСЗВ – 1472 (+0),
  • средств ПВО – 1211 (+0),
  • самолетов – 422 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 53442 (+95),
  • крылатых ракет – 3598 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59769 (+97),
  • специальной техники – 3950 (+2).


Потери врага на 26 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Интересно! Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что потери в войне России против Украины превышают потери Второй мировой войны.

Украинские военные уничтожают российскую технику: последние новости

  • Недавно украинские защитники нанесли удар по оккупантам на Запорожском направлении. Благодаря их слаженной работе была уничтожена российская тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Солнцепек". Эту систему враг использует для обезвреживания легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений и уничтожения живой силы на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
  • Экипаж "Ламбада" 7 корпуса ДШВ с помощью FPV-дронов сквозь застройку и естественные препятствия на линии обороны "Покровск-Мирноград" добрались до врага и ударили по 12 единицам артиллерии и РСЗО, среди которых – БМ-21 "Град" и тяжелый огнемет ТОС-1.
  • Всего за этот период на подступах к Покровску уничтожили 264 оккупантов, 138 вражеских БПЛА, а также 48 единиц другой техники.