26 серпня, 07:00
Кілька сотень окупантів та їхні танки знищені на фронті: втрати ворога на 26 серпня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Росія зазнає значних щоденних втрат у повномасштабній війні.
  • За добу знищено кілька сотень окупантів та їхню техніку, зокрема танки, артилерійські системи, броньовані машини та спецтехніку.

Росія продовжує повномасштабну війну та має значні щоденні втрати. За добу загинули 890 солдатів ворожої армії та ліквідовано значну кількість їхньої техніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 26 серпня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 077 830 (+890),
  • танків – 11134 (+4),
  • бойових броньованих машин – 23187 (+3),
  • артилерійських систем – 31979 (+33),
  • РСЗВ – 1472 (+0),
  • засобів ППО – 1211 (+0),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95),
  • крилатих ракет – 3598 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 59769 (+97),
  • спеціальної техніки – 3950 (+2).


Втрати ворога на 26 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що втрати у війні Росії проти України перевищують втрати Другої світової війни.

Українські військові знищують російську техніку: останні новини

  • Нещодавно українські захисники завдали удару по окупантах на Запорізькому напрямку. Завдяки їхній злагодженій роботі було знищено російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок". Цю систему ворог використовує для знешкодження легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд і знищення живої сили на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.
  • Екіпаж "Ламбада" 7 корпусу ДШВ за допомогою FPV-дронів крізь забудову та природні перешкоди на лінії оборони "Покровськ-Мирноград" дісталися до ворога та вдарили по 12 одиницях артилерії та РСЗВ, серед яких – БМ-21 "Град" та важкий вогнемет ТОС-1.
  • Загалом за цей період на підступах до Покровська знищили 264 окупантів, 138 ворожих БПЛА, а також 48 одиниць іншої техніки.