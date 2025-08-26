Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Понад 130 боєзіткнень від початку доби, Покровський напрямок – найгарячіший: зведення Генштабу

Які втрати ворога на 26 серпня 2025 року?

Особового складу – близько 1 077 830 (+890),

танків – 11134 (+4),

бойових броньованих машин – 23187 (+3),

артилерійських систем – 31979 (+33),

РСЗВ – 1472 (+0),

засобів ППО – 1211 (+0),

літаків – 422 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95),

крилатих ракет – 3598 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки й автоцистерн – 59769 (+97),

спеціальної техніки – 3950 (+2).



Втрати ворога на 26 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що втрати у війні Росії проти України перевищують втрати Другої світової війни.