Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 26 серпня 2025 року?
- Особового складу – близько 1 077 830 (+890),
- танків – 11134 (+4),
- бойових броньованих машин – 23187 (+3),
- артилерійських систем – 31979 (+33),
- РСЗВ – 1472 (+0),
- засобів ППО – 1211 (+0),
- літаків – 422 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95),
- крилатих ракет – 3598 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки й автоцистерн – 59769 (+97),
- спеціальної техніки – 3950 (+2).
Втрати ворога на 26 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Цікаво! Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що втрати у війні Росії проти України перевищують втрати Другої світової війни.