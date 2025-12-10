Силы обороны ликвидировали более 1000 оккупантов и 25 артсистем: потери врага 10 декабря

Силы обороны уничтожают живую силу и технику противника в борьбе за Украину уже 1386 сутки. В то же время российская армия продолжает наступательные действия, пытаясь прорваться на отдельных участках фронта.

О потерях врага за минувшие сутки 9 декабря, информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Смотрите также Новый дрон "Дартс" уничтожает врага: как Силы обороны работают с современной разработкой Сколько россиян ликвидировали ВСУ по состоянию на 10 декабря? С февраля 2022 года российская армия в войне с Украиной потеряла более миллиона военных: личного состава – около 1 183 620 (+1 010) человек;

танков – 11 403 (+1);

боевых бронированных машин – 23 691 (+1);

артиллерийских систем – 34 944 (+25);

РСЗВ – 1 563 (+0);

средств ПВО – 1 253 (+0);

самолетов – 431 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 88 889 (+177);

крылатых ракет – 4 058 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 69 243 (+107);

специальной техники – 4 019 (+0).

Потери в России по состоянию на 10 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ Что известно о других потерях россиян? Недавно украинские военные успешно атаковали терминал сжиженного газа в порту "Темрюк" в Краснодарском крае. Силы обороны уничтожили производственные мощности общества с ограниченной ответственностью "Мактрен-Нафта", которые осуществляют перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы. Известно, что пожар не могли ликвидировать в течение трех дней.

Также, ВСУ поразили порт в Темрюцком заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае, где расположен портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов – в том числе и сжиженный углеводородный газ (СУГ) и другие нефтегрузы,

В ночь на 8 декабря россияне понесли значительные убытки. На временно оккупированной Луганщине пылали склады БпЛА, снарядов и "Панцирь-С1".