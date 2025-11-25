Укр Рус
24 Канал Новости Украины Еще более 1000 оккупантов больше не будут воевать: потери врага на 25 ноября
25 ноября, 06:46
2

Еще более 1000 оккупантов больше не будут воевать: потери врага на 25 ноября

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • За предыдущий день Силы обороны Украины ликвидировали 1120 российских военных.
  • Россия потеряла танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства ПВО и прочее.

Россия имеет существенные потери на разных направлениях фронта. Несмотря на это враг не прекращает атаки, хотя в целом с начала войны погибли более 1 160 000 оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За предыдущий день Силы обороны ликвидировали 1120 врагов.

Смотрите также Атакуют, не считаясь с потерями: боец 66 ОМБр объяснил цель россиян на Лиманском направлении

Сколько солдат и техники потеряла Россия?

Актуальная статистика Генштаба о потерях россиян:

  • личного состава – 1 167 570 (+1 120);
  • танков – 11 368 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 624 (+4);
  • артиллерийских систем – 34 644 (+18);
  • РСЗО – 1549;
  • средств ПВО – 1 250 (+2);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 347;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 84 217 (+448);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 118 (+112);
  • специальной техники – 4 006 (+3).


Потери России в полномасштабной войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Россия теряет людей и технику: последние новости