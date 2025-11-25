Еще более 1000 оккупантов больше не будут воевать: потери врага на 25 ноября
- За предыдущий день Силы обороны Украины ликвидировали 1120 российских военных.
- Россия потеряла танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, средства ПВО и прочее.
Россия имеет существенные потери на разных направлениях фронта. Несмотря на это враг не прекращает атаки, хотя в целом с начала войны погибли более 1 160 000 оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За предыдущий день Силы обороны ликвидировали 1120 врагов.
Сколько солдат и техники потеряла Россия?
Актуальная статистика Генштаба о потерях россиян:
- личного состава – 1 167 570 (+1 120);
- танков – 11 368 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 624 (+4);
- артиллерийских систем – 34 644 (+18);
- РСЗО – 1549;
- средств ПВО – 1 250 (+2);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 347;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 84 217 (+448);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 118 (+112);
- специальной техники – 4 006 (+3).
Потери России в полномасштабной войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Россия теряет людей и технику: последние новости
Недавно СБУ нанесла удары по позициям противника в Покровске. Там удалось уничтожить объекты со снайперами и операторами дронов. Бойцы использовали против врага беспилотные аппараты FP-2 с боевыми зарядами массой 105.
Вечером 22 ноября дроны также атаковали аэродромы во временно оккупированном Крыму, где базируются истребители Су-27 и хранятся "Шахеды".
Россияне жаловались, что есть много потерь среди тех, кто воюет в Серебрянском лесу. Пребывание в той местности для врага – это почти 100% вероятность гибели из-за действий Сил обороны Украины.