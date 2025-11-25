Ще понад 1000 окупантів більше не воюватимуть: втрати ворога на 25 листопада

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За попередній день Сили оборони ліквідували 1120 ворогів.

Актуальна статистика Генштабу про втрати росіян:



Втрати Росії у повномасштабній війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавно СБУ завдала ударів по позиціях противника у Покровську. Там вдалося знищити об'єкти зі снайперами та операторами дронів. Бійці використали проти ворога безпілотні апарати FP-2 з бойовими зарядами масою 105.

Увечері 22 листопада дрони також атакували аеродроми в тимчасово окупованому Криму, де базуються винищувачі Су-27 і зберігаються "Шахеди".