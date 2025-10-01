Вечером вторника, 30 сентября, непогода накрыла Одессу. Всего за 7 часов там выпала почти двухмесячная норма осадков, однако теперь город постепенно возвращается к жизни.

В сети показали, как одесситы спасались от стихии. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Смотрите также Одесса тонет: все о рекордной непогоде в городе, последствия и когда прекратится дождь

Как одесситы справляются с непогодой?

Всю ночь спасатели помогали одесситам и жителям Одесского района выбраться из водяных ловушек.

Чрезвычайники изымали машины, откачивали воду из зданий и искали пропавшую 23-летнюю девушку. К сожалению, утром стало известно о ее смерти. В целом непогода унесла жизни 9 человек.

Людей выносят на плечах из транспорта: смотрите видео

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. От ГСЧС привлекли 255 спасателей и 68 единиц техники.

Работники ГСЧС помогают людям: смотрите фото

Не остались без помощи и пушистые любимцы. Местные телеграмм каналы распространяют видео спасения животных.

Собачники вчера стали владельцами собак-амфибий,

– шутят в сети.

Мужчина выносит на руках собаку: смотрите видео

Одессит спасает домашнего любимца: смотрите видео

Улицы затопило, однако горожане пытаются передвигаться не только автомобилями. На дороге заметили водителя самоката.

Парень едет по затопленной улице на самокате: смотрите видео

К слову, Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе провести полную проверку работы в Одессе – всех фактов, предшествовавших трагедии и которые могли повлечь такие значительные негативные последствия.

Что известно о непогоде в Одессе?