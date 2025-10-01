Увечері вівторка, 30 вересня, негода накрила Одесу. Лише за 7 годин там випала майже двомісячна норма опадів, однак тепер місто поступово повертається до життя.

У мережі показали, як одесити рятувалися від стихії. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Як одесити справляються з негодою?

Усю ніч рятувальники допомагали одеситам і жителям Одеського району вибратися з водяних пасток.

Надзвичайники вилучали автівки, відкачували воду з будівель та шукали зниклу 23-річну дівчину. На жаль, уранці стало відомо про її смерть. Загалом негода забрала життя 9 людей.

Людей виносять на плечах із транспорту: дивіться відео

Усього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. Від ДСНС залучили 255 рятувальників і 68 одиниць техніки.

Працівники ДСНС допомагають людям: дивіться фото

Не залишися без допомоги й пухнасті улюбленці. Місцеві телеграм канали поширюють відео порятунку тварин.

Собачники вчора стали власниками собак-амфібій,

– жартують у мережі.

Чоловік виносить на руках песика: дивіться відео

Одесит рятує домашнього улюбленця: дивіться відео

Вулиці затопило, однак містяни намагаються пересуватися не лише автомобілями. На дорозі помітили водія самоката.

Хлопець їде затопленою вулицею на самокаті: дивіться відео

До слова, Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністрові Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі – усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки.

Що відомо про негоду в Одесі?