Украина 14 августа частично потопила судно с иранским вооружением в порту "Оля" на Каспийском море. Британская разведка обнародовала фото поврежденного корабля со спутников.

Удар показал уязвимость логистики России даже вдали от фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Великобритании в соцсети X.

Как выглядит потопленное судно в порту "Оля"?

Украинские беспилотники 14 августа атаковали российское грузовое судно в порту "Оля" на Каспийском море. На борту находилось оборудование и боеприпасы из Ирана, в частности детали для дронов.

Спутниковые снимки от 19 августа подтверждают, что Россия пытается спасти остатки груза. Пораженный порт является важным логистическим центром для доставки иранского вооружения в Россию.

Спутниковые снимки пораженного судна в России / Фото Минобороны Великобритании

По данным Великобритании, атака произошла в около 640 километрах от украинской границы. Это свидетельствует о регулярных ударах БпЛА Украины вглубь России и проблемах российской ПВО с защитой стратегических объектов.

Британская разведка отмечает, что Киев продолжает совершенствовать беспилотные технологии, что затрудняет Москве удержание логистических каналов. Повреждение судна "Порт Оля-4" стало частью этой стратегии.

Иран, со своей стороны, поставляет России боеприпасы, ракеты и ударные дроны-камикадзе, а также помогает разворачивать их производство внутри страны. Однако Москва нарастила и собственное производство беспилотников.

Что известно об ударах по судам в России?