Потопленный корабль в порту "Оля": Британская разведка показала спутниковые снимки
- Украина 14 августа атаковала российское судно в порту "Оля" на Каспийском море, которое содержало иранское вооружение, включая детали для дронов.
- Спутниковые снимки от 19 августа свидетельствуют о попытках России спасти остатки груза, а порт "Оля" остается ключевым логистическим центром для доставки оружия из Ирана.
Украина 14 августа частично потопила судно с иранским вооружением в порту "Оля" на Каспийском море. Британская разведка обнародовала фото поврежденного корабля со спутников.
Удар показал уязвимость логистики России даже вдали от фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Великобритании в соцсети X.
Как выглядит потопленное судно в порту "Оля"?
Украинские беспилотники 14 августа атаковали российское грузовое судно в порту "Оля" на Каспийском море. На борту находилось оборудование и боеприпасы из Ирана, в частности детали для дронов.
Спутниковые снимки от 19 августа подтверждают, что Россия пытается спасти остатки груза. Пораженный порт является важным логистическим центром для доставки иранского вооружения в Россию.
Спутниковые снимки пораженного судна в России / Фото Минобороны Великобритании
По данным Великобритании, атака произошла в около 640 километрах от украинской границы. Это свидетельствует о регулярных ударах БпЛА Украины вглубь России и проблемах российской ПВО с защитой стратегических объектов.
Британская разведка отмечает, что Киев продолжает совершенствовать беспилотные технологии, что затрудняет Москве удержание логистических каналов. Повреждение судна "Порт Оля-4" стало частью этой стратегии.
Иран, со своей стороны, поставляет России боеприпасы, ракеты и ударные дроны-камикадзе, а также помогает разворачивать их производство внутри страны. Однако Москва нарастила и собственное производство беспилотников.
Что известно об ударах по судам в России?
Подробнее об ударе в Каспийском море. Силы обороны 14 августа нанесли удар по морскому порту "Оля" в Астраханской области России. Поражено судно "Порт Оля-4", которое перевозило компоненты для дронов-камикадзе "Шахед" и боеприпасы из Ирана.
Порт расположен в селе с таким же названием в дельте Волги, на берегу реки Бахтемир, впадающей в Каспийское море.
Морской дрон ГУР 22 августа прорвался в бухту Новороссийска и уничтожил пятерых элитных российских водолазов. Взрыв произошел во время попытки поднять беспилотник для изучения.