Україна 14 серпня частково потопила судно з іранським озброєнням в порту "Оля" на Каспійському морі. Британська розвідка оприлюднила фото пошкодженого корабля із супутників.

Удар показав вразливість логістики Росії навіть далеко від фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Великої Британії в соцмережі X.

Як виглядає потоплене судно у порту "Оля"?

Українські безпілотники 14 серпня атакували російське вантажне судно в порту "Оля" на Каспійському морі. На борту перебувало обладнання та боєприпаси з Ірану, зокрема деталі для дронів.

Супутникові знімки від 19 серпня підтверджують, що Росія намагається врятувати залишки вантажу. Уражений порт є важливим логістичним центром для доставки іранського озброєння до Росії.

Супутникові знімки ураженого судна в Росії / Фото Міноборони Великої Британії

За даними Великої Британії, атака відбулася в близько 640 кілометрах від українського кордону. Це свідчить про регулярні удари БпЛА України вглиб Росії та проблеми російської ППО із захистом стратегічних об'єктів.

Британська розвідка відзначає, що Київ продовжує вдосконалювати безпілотні технології, що ускладнює Москві утримання логістичних каналів. Пошкодження судна "Порт Оля-4" стало частиною цієї стратегії.

Іран, зі свого боку, постачає Росії боєприпаси, ракети та ударні дрони-камікадзе, а також допомагає розгортати їхнє виробництво всередині країни. Проте Москва наростила і власне виробництво безпілотників.

Що відомо про удари по суднах у Росії?